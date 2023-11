La France, l'Italie et l'Allemagne s'accordent sur les lancements d'Ariane 6 et Vega-C

La France, l'Italie et l'Allemagne s'accordent sur les lancements d'Ariane 6 et Vega-C













par Giuseppe Fonte ROME, 6 novembre (Reuters) - La France, l'Italie et l'Allemagne ont conclu lundi un accord sur les futurs lancements de la fusée Ariane 6, retardée, et de la fusée Vega-C d'Avio , plus petite, a déclaré le ministre italien des Entreprises. Les débuts d'Ariane 6, lanceur lourd européen construit par ArianeGroup - une coentreprise d'Airbus et Safran - ont été retardés par des problèmes techniques et un premier lancement d'essai est prévu en 2024, avec quatre ans de retard sur le plan initial. Ariane 5, la génération précédente de lanceur spatial pour charges lourdes, a été retirée du service en juillet. Au-delà de la résolution des problèmes techniques immédiats, les États européens sont en désaccord sur les budgets et les calendriers à moyen terme, qui s'étendent au-delà des 15 premiers vols d'Ariane 6. "Une série de points fondamentaux sont définis pour la relance du secteur spatial, la résolution des différends de longue date sur la disponibilité des lancements et de leurs sites, et enfin la mise en place des fondations d'une nouvelle phase unifiée en Europe et dans l'environnement concurrentiel mondial", a déclaré le ministre Adolfo Urso dans un communiqué. La fusée Vega-C, plus petite, est clouée au sol depuis le 22 décembre et l'échec de son lancement. L'Italie a fait campagne pour que la fusée soit commercialisée séparément de la filiale d'ArianeGroup, Arianespace, qui vend et opère actuellement tous les lancements européens importants. L'accord trouvé lundi ouvre la voie à l'exploitation indépendante de Vega-C par le fabricant italien Avio, en plus des dispositions actuelles prises par Arianespace, précise le communiqué. L'accord tripartite a été signé lors d'une réunion ministérielle de l'Agence spatiale européenne (ESA) à Séville, en Espagne. L'Europe est confrontée à des difficultés dans son programme spatial en raison des retards d'Ariane 6 et de Vega-C, ainsi que de la perte d'accès au programme russe Soyouz en raison de la guerre en Ukraine. Le directeur général de l'ESA, Josef Aschbacher, a déclaré la semaine dernière voir la "lumière au bout du tunnel" pour Ariane 6 et un accès indépendant de l'Europe à l'espace. (Reportage Giuseppe Fonte, rédigé par Cristina Carlevaro, version française Kate Entringer)