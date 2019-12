La France inflige une amende de 150 millions d'euros à Google pour abus de position dominante

Crédit photo © Reuters

par Mathieu Rosemain

PARIS (Reuters) - L'Autorité française de la concurrence a annoncé vendredi avoir infligé une amende de 150 millions d'euros à Google, filiale d'Alphabet, pour abus de position dominante sur le marché de la publicité.

Dans un communiqué, l'autorité enjoint ainsi au géant américain du numérique de "clarifier la rédaction des règles de fonctionnement de Google Ads", la plate-forme publicitaire du groupe, dont elle juge les règles de fonctionnement "opaques et difficilement compréhensibles" et appliquées "de manière inéquitable et aléatoire".

"C'est une décision extrêmement importante pour l'Autorité puisque c'est la première décision de sanction concernant Google", a déclaré à la presse sa présidente Isabelle de Silva.

"On fait face à une domination comme on en a très rarement vu dans l'histoire de l'économie", a-t-elle estimé. "Elle donne à Google un pouvoir de vie ou de mort sur certaines petites entreprises."

Google a annoncé qu'il ferait appel de la décision de l'Autorité de la concurrence.

"Nos utilisateurs s'attendent à être protégés contre les publicités trompeuses et c'est à cela que servent nos conditions d'utilisation publicitaires", a réagi le groupe américain.

Google a déjà été sanctionné en mai 2018 à hauteur de 50 millions d'euros par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) pour des manquements aux obligations de transparence et d'information des utilisateurs.

L'intégralité de la décision de l'Autorité de la concurrence : http://bit.ly/35GEbML

