La France félicite les élus taïwanais, appelle au respect du statu quo

La France félicite les élus taïwanais, appelle au respect du statu quo













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France a félicité dimanche les élus taïwanais, au lendemain de la victoire du candidat soutenu par le Parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir, et appelé Taïwan et la Chine au respect du statu quo entre les deux rives du détroit qui les sépare. "Les élections à Taïwan ont à nouveau démontré l'attachement profond des citoyens taïwanais aux valeurs démocratiques, à l'état de droit et aux droits de l'Homme", a déclaré le Quai d'Orsay dans un communiqué. "Taïwan est un partenaire important de l'Europe et de la France, notamment dans les domaines économique, culturel, scientifique et technologique", a-t-il poursuivi. "Nous réaffirmons le caractère crucial de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taiwan, appelons au respect du statu quo par toutes les parties, et espérons une reprise du dialogue entre les deux rives du détroit." Le nouveau président taïwanais, Lai Ching-te, défend l'identité distincte de Taïwan et rejette les revendications territoriales de la Chine. Pékin a répété que sa détermination à réaliser la réunification restait intacte. (Reportage Gilles Guillaume)