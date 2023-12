La France expulse par réciprocité deux diplomates azerbaïdjanais

La France expulse par réciprocité deux diplomates azerbaïdjanais













PARIS, (Reuters) - La France a déclaré persona non grata deux agents de l'ambassade d'Azerbaïdjan, a fait savoir mercredi le ministère français des Affaires étrangères, indiquant que cette décision était une mesure de réciprocité après que Bakou a expulsé deux diplomates français pour "conduite incompatible" avec leur statut. Paris "prend acte" de la décision de Bakou, dont il "réfute catégoriquement" les allégations présentées pour justifier sa décision, a dit le Quai d'Orsay dans un communiqué, précisant avoir convoqué l'ambassadrice azerbaïdjanaise en France pour lui "communiquer ces éléments". (Rédigé par Jean Terzian, édité par Kate Entringer)