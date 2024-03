La France et la Moldavie vont signer un pacte de défense

PARIS, 6 mars (Reuters) - La Moldavie et la France vont signer jeudi un accord de coopération en matière de défense alors que les pays occidentaux craignent des tentatives de déstabilisation de la part de la Russie dans cette ancienne république soviétique. Voisine de l'Ukraine, la Moldavie ne dispose que d'un petit budget de défense et entretient depuis longtemps des relations tendues avec Moscou, qui se sont fortement accrues depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022, le gouvernement de Chisinau soutenant fermement Kyiv. La Russie a notamment des troupes et des forces de maintien de la paix en Transnistrie, une région séparatiste pro-russe de la Moldavie qui a maintenu son autonomie pendant trois décennies avec le soutien du Kremlin. La présidence française a indiqué dans un communiqué publié mercredi que le président Emmanuel Macron et son homologue moldave Maia Sandu, qui doivent se rencontrer lors d'un déjeuner de travail jeudi à l'Elysée, signeront des accords de défense et une feuille de route pour la coopération dans le domaine économique. A lire aussi... Selon le communiqué, le président français "redira le soutien de la France à l'indépendance, à la souveraineté et à la sécurité de la République de Moldavie, dans le contexte de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine". Les deux pays ont conclu un premier accord en septembre, qui porte sur la formation du personnel militaire, un dialogue régulier en matière de défense et l'échange de renseignements. La lettre d'intention indiquait également que Paris soutiendrait les efforts de Chisinau pour voir comment développer ses capacités militaires, y compris l'achat éventuel capacités de défense antiaérienne similaires au système français Mistral. Emmanuel Macron doit également "confirmer la détermination de la France à continuer d'accompagner la Moldavie sur son chemin européen, à la suite de la décision du Conseil européen d'ouvrir les négociations d'adhésion", a dit l'Elysée. Bruxelles a recommandé en novembre dernier l'ouverture de négociations d'adhésion à l'Union européenne (UE) avec l'Ukraine et la Moldavie. Parallèlement à la visite de Maia Sandu, les États occidentaux tiendront une conférence téléphonique organisée par la France pour discuter du renforcement du soutien à l'Ukraine, mais aussi à la Moldavie. En février, les responsables de Transnistrie ont demandé à Moscou de les protéger de ce qu'ils ont qualifié de pression économique du gouvernement moldave, un appel que le gouvernement pro-européen de Chisinau a qualifié de propagande. (Reportage John Irish, avec Elizabeth Pineau ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)