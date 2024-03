La France et la Moldavie signent un accord de coopération de défense

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France et la Moldavie ont signé jeudi un accord de coopération de défense et une feuille de route économique bilatérale visant à stimuler les échanges commerciaux, à diversifier les coopérations, et à accroître les investissements privés français en République de Moldavie, a déclaré l'Elysée dans un communiqué. Emmanuel Macron et son homologue moldave Maia Sandu ont réaffirmé lors d'une rencontre à l'Elysée leur "ferme détermination à soutenir l’Ukraine face à la guerre d’agression de la Russie". Voisine de l'Ukraine, la Moldavie ne dispose que d'un petit budget de défense et entretient depuis longtemps des relations tendues avec Moscou, qui se sont fortement accrues depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022, le gouvernement de Chisinau soutenant fermement Kyiv. (Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)