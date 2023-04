La France et la Chine sont convenues que le nucléaire doit être exclu du conflit ukrainien, dit Macron

(Corrige typo dans le titre et §1) PARIS (Reuters) - La France et la Chine sont convenues que le nucléaire devait être exclu totalement du conflit en Ukraine, a déclaré jeudi le président français Emmanuel Macron à l'issue d'une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping. "Vous [Xi Jinping, ndlr] venez de rappeler avec beaucoup de force (...) la volonté, que la France partage, qu'évidemment le nucléaire soit exclu totalement de ce conflit, qu'il y ait le respect de l'ensemble des traités internationaux en la matière et qu'en aucun cas, il ne puisse y avoir le déploiement d'armes nucléaires en dehors des territoires des Etats dotés en particulier en Europe", a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse conjointe avec Xi Jinping. "A cet égard, chacun doit être rappelé à ses devoirs, en particulier la Russie", a ajouté le chef de l'Etat, évoquant la décision récente de Moscou d'installer en Biélorussie des armes nucléaires tactiques russes. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)