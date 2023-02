La France et l'Italie vont livrer à l'Ukraine un système de défense antimissile

PARIS (Reuters) -La France et l'Italie ont finalisé leurs discussions sur la livraison à l'Ukraine d'un système de défense antimissile, a annoncé vendredi le ministère des Armées dans un communiqué. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, et son homologue italien, Guido Crosetto, sont convenus lors d'un appel téléphonique de livrer à l'Ukraine au printemps 2023 le système de défense antiaérienne SAMP/T – MAMBA, précise le ministère des Armées. "Il s’agit du premier système anti-missiles européen de longue portée, de conception franco-italienne. Il permettra à l'Ukraine de se défendre face aux attaques de drones, de missiles et d’avions russes, en couvrant une part conséquente du territoire ukrainien", explique le ministère. "La livraison de ce système complète le soutien déjà apporté par la France et l’Italie en matière de défense aérienne et sur d’autres segments." L'Ukraine a par ailleurs acheté mercredi un radar GM200, fabriqué par Thales, une acquisition financée par la France dans le cadre du fonds de soutien de 200 millions d'euros. (Rédigé par Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)