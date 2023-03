La France et l'Espagne valident un projet d'interconnexion électrique

par Benjamin Mallet PARIS (Reuters) - La France et l'Espagne ont validé jeudi un projet d'interconnexion électrique sous-marine dans le golfe de Gascogne, relancé par la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine malgré une forte hausse des coûts. La décision a été conjointement annoncée par la Commission française de régulation de l'énergie (CRE) et la Commission nationale des marchés et de la concurrence espagnole (CNMC). Le nouvel accord confirme l'importante révision à la hausse du coût du chantier, réévalué à 2,85 milliards d'euros assorti d'une enveloppe pour risque de 250 millions contre 1,75 milliard initialement, et prévoit une contribution de la France à son financement plus importante que prévu. La date de mise en service de l'interconnexion a été fixée à 2028, au lieu de 2025 auparavant. Annoncé en 2017, le projet "Golfe de Gascogne", une liaison par câble de 400 km entre la côte nord de l'Espagne et la côte ouest de la France, a été conçu pour doubler la capacité de transport d'électricité existante entre les deux pays et devrait permettre à l'Espagne d'injecter son abondante énergie renouvelable dans un réseau européen plus large. Les coûts ont cependant fortement augmenté en six ans, une hausse liée à une instabilité imprévue du fond marin du côté français qui nécessite un détournement onéreux, ainsi qu'à l'augmentation du coût des matières premières. L'Espagne produit de plus en plus d'énergie renouvelable, qu'elle exporte vers la France, et souhaitait que son voisin prenne en charge la plupart des coûts supplémentaires. Selon la CRE, le nouveau partage des coûts prévoit une prise en charge du projet à 50% pour chaque pays jusqu’à 2,4 milliards d’euros ; à 62,5% pour l’Espagne et 37,5% pour la France pour un coût compris entre 2,4 et 2,7 milliards ; et de nouveau à 50% chacun au-delà. Le coût pourrait dépasser 3 milliards d’euros. "Il y a eu un aléa imprévisible à l’époque, cela s‘est traduit par des surcoûts et un retard très importants qui ont conduit de bonne foi les deux parties à se remettre autour de la table. C’est vrai que, si on avait appliqué stricto sensu l’accord initial, cela aurait coûté plus cher à l’Espagne", a expliqué Dominique Jamme, directeur général de la CRE, à Reuters. "C’est un projet d’intérêt européen, dans les deux sens. L’Espagne disposera de cette nouvelle connexion pour faire remonter toute sa production photovoltaïque vers la France et vers l’Europe. Et elle pourra de son côté continuer à bénéficier du nucléaire français", a-t-il ajouté. "Malgré les surcoûts, l’opération à l’échelle européenne reste extrêmement rentable." La CRE et la CNMC ont assuré que parallèlement aux coûts, "les bénéfices espérés du projet sont eux aussi en forte hausse, en raison de l’évolution des prévisions de mix énergétique et de consommation électrique dans les pays européens, dans un contexte d’accélération de la transition énergétique". Le projet bénéficie en outre d’une subvention européenne de 578 millions d'euros, ont-elles ajouté. (Reportage Benjamin Mallet, rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Matthieu Protard)