LA FRANCE ET L'ARABIE SAOUDITE ONT APPELÉ À FAIRE CESSER LA POLITIQUE DE COLONISATION ISRAÉLIENNE QUI MENACE LA SOLUTION À DEUX ETATS-COMMUNIQUÉ
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