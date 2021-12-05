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LA FRANCE ET L'ARABIE SAOUDITE ONT APPELÉ À FAIRE CESSER LA POLITIQUE DE COLONISATION ISRAÉLIENNE QUI MENACE LA SOLUTION À DEUX ETATS-COMMUNIQUÉ

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