La France et l'Allemagne proches d'un accord sur la réforme du marché de l'énergie, annonce Bruno Le Maire

MARRAKECH, Maroc (Reuters) - La France pense pouvoir parvenir dans les prochains jours à un accord avec l'Allemagne pour sortir de l'impasse dans laquelle se trouvent les deux pays sur les réformes du marché européen de l'énergie, a déclaré jeudi le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire. "Nous croyons fermement qu'il est nécessaire de définir un nouveau cadre qui sera plus efficace et qui donnera la possibilité à tous les États membres de développer leur propre production d'énergie", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à l'occasion des réunions annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à Marrakech. Les 27 pays de l'UE souhaitent adopter une position commune la semaine prochaine sur la réforme du marché de l'électricité, qui, selon Bruxelles, rendra les factures d'électricité plus prévisibles pour les consommateurs européens en orientant les producteurs d'électricité vers des contrats à plus long terme avec des prix stables. Toutefois, des pays comme l'Allemagne et la France sont en désaccord depuis des mois sur la question de savoir si ces règles pourraient donner à certains pays un avantage concurrentiel par rapport à d'autres. Bruno Le Maire a également déclaré que la France était favorable à une augmentation de 35 à 50% des quotes-parts que les pays membre du FMI s’engagent à lui fournir, et a exhorté tous les membres du Fonds à soutenir également une telle augmentation. (Reportage John Stonestreet ; Version française Kate Entringer)