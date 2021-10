La France est l'un des meilleurs alliés de la Grande-Bretagne, dit Johnson

LONDRES (Reuters) - La France est l'un des meilleurs, plus anciens et plus proches alliés de la Grande-Bretagne, a déclaré vendredi Boris Johnson, assurant qu'il transmettrait ce message à Emmanuel Macron lors d'un entretien entre les deux hommes au cours du week-end en marge du G20.

Les relations entre les deux pays se sont fortement dégradées ces dernières semaines, notamment autour des conditions d'accès des pêcheurs français aux eaux britanniques après le Brexit, et en raison de la participation de la Grande-Bretagne à une alliance conclue avec les Etats-Unis et l'Australie au détriment de la France.

"La France est l'un de nos meilleurs, plus anciens et plus proches alliés, amis et partenaires", a dit le Premier ministre britannique à des journalistes à bord de l'avion l'emmenant à Rome pour le sommet du G20, où il compte rencontrer le président français.

"Les liens qui nous unissent et nous attachent sont bien plus puissants que les turbulences qui existent actuellement dans notre relation. C'est ce que je vais dire à Emmanuel qui est un ami que je connais depuis de nombreuses années", a-t-il ajouté.

