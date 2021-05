La France est en train de sortir de la crise, la prudence reste de mise, dit Le Maire

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'économie française connaît un solide redémarrage sur fond de sortie progressive des restrictions mises en place pour contenir l'épidémie de COVID-19 mais le gouvernement reste prudent et maintient sa prévision d'une croissance de 5% du produit intérieur brut (PIB) cette année, a estimé jeudi Bruno Le Maire.

"L'économie française redémarre vite, elle redémarre fort", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances sur France inter, en soulignant que plus d'un tiers des 100 milliards d'euros du plan de relance avaient déjà été dépensés.

"La crise aujourd'hui est en train de passer derrière nous", a-t-il estimé en précisant cependant rester "prudent" avec une prévision de croissance "mainten(ue) à 5%" du PIB pour cette année malgré des indicateurs "très bien orientés", du fait de l'inconnue de la montée en puissance de la vaccination afin d'éviter une éventuelle reprise épidémique à l'automne.

La prévision de croissance du gouvernement français est inférieure à celles des grandes organisations internationales (Commission européenne, FMI et OCDE) et à celle de la Banque de France, dont les estimations s'échelonnent entre 5,5% et 5,9%.

Le gouvernement a en revanche légèrement amendé sa prévision de déficit public pour 2021, qui sera "supérieur à 9%" du PIB cette année (contre -9% dans les dernières prévisions), a dit Bruno Le Maire, qui compte sur l'accélération de la croissance pour rapidement résorber ce déficit.

Ces nouvelles prévisions devraient figurer dans le projet de loi de finances rectificative (PLFR) qui doit être présenté le 2 juin en conseil des ministres.

Ce PLFR, qui comportera 15 milliards d'euros de mesures d'urgence supplémentaires face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, sera un texte "de transition", a noté Bruno Le Maire.

"Nous sommes arrivés à ce moment de la sortie du 'quoi qu'il en coûte' mais nous le faisons progressivement", a-t-il dit.

"D'ici la fin du mois d'août nous ferons un point définitif sur la situation du monde économique et nous verrons quelles sont les toutes dernières aides qu'il faudra maintenir."

Au vu de la forte dynamique de reprise de la consommation des ménages - traditionnel moteur de l'économie française - Bruno Le Maire a annoncé que le lancement des soldes d'été aurait lieu le 30 juin, soit avec une semaine de décalage seulement.

Il a également précisé que la réforme de la fiscalité de la transmission du patrimoine (successions et donations), un temps envisagée, ne semblait plus justifiée puisque les ménages français ne semblent pas exagérément prudents dans la gestion de la "surépargne" accumulée pendant la crise.

(Myriam Rivet et Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)