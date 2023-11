La France est "attachée" au dialogue avec la Chine, dit Colonna

par Laurie Chen et John Irish PÉKIN/PARIS (Reuters) - La France est attachée au dialogue avec la Chine, a déclaré vendredi la cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna, lors d'une visite à Pékin, alors que la Chine est sous le coup d'une enquête de l'Union européenne sur les subventions accordées aux véhicules électriques. Catherine Colonna a été invitée à Pékin par son homologue chinois Wang Yi pour participer à une session du "dialogue de haut niveau sur les échanges humains". "Nous sommes vraiment attachés au dialoque avec la Chine", a dit Catherine Colonna au Premier ministre chinois Li Qiang, ajoutant qu'elle était "honorée" et "heureuse" de le voir après leur rencontre à Paris au mois de juin. "Les deux pays sont des membres permanents du Conseil de sécurité (des Nations unies) et ils ont la responsabilité (au niveau) international d'apporter des réponses aux grands défis, notamment ceux du climat, de la biodiversité et tout ce qui peut permettre d'apaiser les tensions dans le monde", a dit la ministre des Affaires étrangères lors de leur réunion. Catherine Colonna s'est ensuite entretenue avec son homologue chinois Wang Yi. Lors d'une conférence de presse à l'issue de la rencontre, elle a salué l'annonce, vendredi, par Pékin d'une exemption temporaire de visas pour les ressortissants français. "Nous remercions très vivement la Chine de sa décision d'exempter de visas les Français qui souhaiteraient venir en Chine pour des courts séjours", a déclaré la ministre. "Nous allons davantage que par le passé délivrer des visas [pour les ressortissants chinois, NDLR], plus vite dans de meilleures conditions", a-t-elle annoncé en retour. DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE La visite de Catherine Colonna intervient alors que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel sont attendus en décembre dans la capitale chinoise où ils doivent rencontrer le président chinois Xi Jinping. Les responsables européens se sont engagés à plusieurs reprises à réduire leur dépendance économique vis-à-vis de la Chine dans des secteurs sensibles. Emmanuel Macron, qui a rencontré Xi Jinping plus tôt cette année, a déclaré que l'UE devait cesser d'être naïve et exiger des règles du jeu équitables avec des pays comme la Chine. La Chine est le troisième partenaire commercial de la France, mais les entreprises françaises et européennes sont préoccupées par le déséquilibre commercial qui existe entre la Chine et l'UE, sa législation opaque sur les transferts de données transfrontaliers et les véhicules électriques chinois bon marché qui inondent le marché européen. La Commission européenne a ouvert au mois de septembre une enquête sur les subventions massives accordées par la Chine à ses constructeurs de véhicules électriques, qui leur permettent de casser les prix sur le marché européen. Pékin estime que les mesures d'enquête proposées par l'Union européenne visent en réalité à protéger sa propre industrie. 60E ANNIVERSAIRE La France s'inquiète également des tentatives de la Chine d'obliger les entreprises françaises du secteur des cosmétiques à partager leurs secrets de fabrications avec des entités chinoises. Xi Jinping a déclaré lundi à Emmanuel Macron que la Chine espérait que la France offrirait un environnement commercial équitable aux entreprises chinoises. "La position de la Chine est claire : nous continuerons à soutenir l'autonomie stratégique de l'Europe", a déclaré vendredi Wang Yi à l'issue de sa rencontre avec Catherine Colonna. L'Europe ne doit pas craindre de travailler avec la Chine en raison de la concurrence, a-t-il ajouté. De son côté, Li Qiang s'est montré optimiste quant à un élargissement des relations bilatérales lors de sa réunion avec Catherine Colonna. "Sous la direction stratégique du président Xi Jinping et du président Macron, les relations entre la Chine et la France se développent de mieux en mieux depuis cette année", a-t-il déclaré. "L'an prochain marquera le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France et chacun de nous maintient ses efforts dans l'espoir que cette 60e année voit un grand développement et une grande percée." (Avec la contribution de Dominique Patton and Judy Hua; version française Camille Raynaud et Blandine Hénault)