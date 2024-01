La France escorte les navires "d'intérêt français" en mer Rouge

La France escorte les navires "d'intérêt français" en mer Rouge













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les forces navales françaises "accompagnent" tout au long de leur traversée de la mer Rouge les navires "sous pavillon français ou d'intérêt français", a déclaré jeudi le contre-amiral Emmanuel Slaars, commandant pour la zone. Le mandat actuel de la marine, a-t-il ajouté, ne prévoit pas de frapper directement les rebelles houthis du Yémen, qui perturbent depuis des semaines le commerce mondial en attaquant les navires qui passent par le détroit de Bab el Mandeb, à l'extrémité sud de la mer Rouge, en réponse, disent-ils, à la guerre menée par Israël à Gaza. Le contre-amiral Slaars a précisé également lors d'un point avec des journalistes que la France travaillait étroitement avec la mission "Prosperity Guardian" ("Gardien de la prospérité") dirigée par les Américains dans la région, via des échanges d'informations et des patrouilles coordonnées, mais le commandement des forces françaises reste entièrement sous le contrôle de Paris, a-t-il dit. L'officier, qui commande également la mission européenne EMASoH de surveillance maritime dans le détroit d'Ormouz, a estimé qu'il y avait toujours besoin d'accroître les capacités militaires dans la région mais que la France n'entendait pas en déployer davantage pour le moment. Selon Emmanuel Slaars, les opérations militaires internationales produisent des résultats et 80% des porte-conteneurs continuent de passer par le détroit de Bab el Mandeb. (Reportage de John Irish, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)