La France envoie des avions de chasse survoler la République centrafricaine

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a ordonné mercredi une mission de survol du territoire de la République centrafricaine par des avions de chasse, en accord avec le président Faustin-Archange Touadéra et la mission des Nations unies dans le pays, afin de "marquer la condamnation des tentatives de déstabilisation du pays", a déclaré l'Elysée.

Le président de la République a "condamné les tentatives des groupes armés et de certains leaders politiques, dont M. François Bozizé, visant à faire obstruction à la mise en œuvre des accords de paix et à la tenue des élections selon le calendrier prévu et soutenu par la communauté internationale", a ajouté la présidence dans un communiqué https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/12/23/entretien-telephonique-avec-m-faustin-archange-touadera-president-de-la-republique-centrafricaine.

Dans un communiqué, le ministère des Armées a précisé qu'une patrouille composée de deux avions de chasse Mirage 2000D accompagnée d’un avion ravitailleur C135FR avait décollé en début d'après-midi de la base aérienne projetée de N’Djamena (Tchad) pour se reposer 4 heures plus tard sur cette même base.

"Ce survol ou – 'démonstration de présence' – a été réalisé à une altitude permettant de signaler et marquer la présence des avions de combat français", a souligné le ministère.

A l'approche des élections présidentielle et législatives de dimanche, le Rwanda et la Russie ont déjà envoyé des troupes ces derniers jours pour aider le gouvernement à ramener le calme alors que les forces de sécurité et les casques bleus des Nations unies combattent des rebelles qui ont occupé certaines villes du pays et pris le contrôle de routes en dehors de Bangui, la capitale.

(Jean-Stéphane Brosse et Jean-Michel Bélot)