La France en discussions avec l'Égypte sur un centre médical terrestre près de Gaza, déclare Lecornu

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France est en discussions avec l'Égypte en vue d'établir un centre médical militaire terrestre, qui comprendrait des capacités chirurgicales pour les personnes gravement blessées dans la bande de Gaza voisine, a déclaré le ministre français de la Défense Sébastien Lecornu dans un entretien paru lundi au quotidien libanais L'Orient-Le Jour. La France accueillera une "conférence humanitaire" pour la bande de Gaza jeudi à Paris, afin de coordonner les efforts internationaux en faveur de l'enclave palestinienne visée par une offensive d'Israël après l'attaque surprise menée il y a près d'un mois par le Hamas. "Il y a par ailleurs toujours des discussions avec l'Egypte afin de prépositionner une offre sanitaire militaire française terrestre, notamment sur la chirurgie pour les blessures de guerre", indique Sébastien Lecornu. L'Égypte a déjà déployé d'elle-même un hôpital de campagne à Cheikh Zouayed, à 15 km du point de passage de Rafah vers la bande de Gaza, pour soigner les personnes évacuées. La France a envoyé le porte-hélicoptères Tonnerre dans la région afin, selon le président Emmanuel Macron, de soutenir les hôpitaux de Gaza. Mais selon des sources militaires, il n'est pas équipé pour fournir une assistance médicale aux personnes touchées par les bombardements dans l'enclave assiégée. L'armée française est en train d'équiper un second porte-hélicoptères avec des équipements médicaux avancés. Il devrait appareiller pour la région dans les dix prochains jours. "Le porte-hélicoptères Dixmude, qui va être renforcé en capacités médicales, sera envoyé prochainement dans la zone pour relever le porte-hélicoptères Tonnerre, et ainsi consolider notre dispositif", indique Sébastien Lecornu. Des responsables diplomatiques ont indiqué que la conférence qui se tiendra jeudi à Paris examinera également la possibilité de créer un corridor par la mer afin d'utiliser les voies maritimes pour acheminer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et d'examiner la possibilité que des navires puissent être utilisés pour aider les blessés évacués de l'enclave. (Reportage John Irish ; Blandine Hénault pour la version française, édité par Zhifan Liu)