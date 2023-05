La France émet un mandat d'arrêt contre le gouverneur de la Banque du Liban

Crédit photo © Reuters

BEYROUTH (Reuters) - La justice française a émis un mandat d'arrêt contre Riad Salamé, gouverneur de la banque centrale du Liban, a déclaré mardi une source proche du dossier à Reuters. Ce mandat d'arrêt intervient alors que Riad Salamé ne s'est pas présenté mardi à une audience à Paris, selon cette source. Lors de cette audience, le parquet devait porter contre lui des accusations préliminaires de fraude et de blanchiment d'argent, d'après des documents juridiques et deux autres sources. (Reportage David Gauthier-Villars, Bertrand Boucey pour la version française, édité par Blandine Hénault)