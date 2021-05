La France élargit ses mesures de contrôle renforcé aux frontières

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France va élargir à sept nouveaux pays ses mesures de contrôle renforcé aux frontières mises en place pour lutter contre la propagation des variants du coronavirus, déclare vendredi Matignon dans un communiqué.

Ces mesures, mises en place depuis le 24 avril pour les passagers en provenance de l'Inde, du Brésil, de l'Argentine, du Chili et de l'Afrique du Sud, seront élargies à partir de samedi minuit aux voyageurs revenant du Bangladesh, du Népal, du Sri Lanka, des Emirats arabes unis, du Qatar, de Turquie et du Pakistan, "où la présence de variants d’intérêt est observée", précisent les services du Premier ministre Jean Castex.

Ces voyageurs devront présenter des tests de dépistage moins de 36 heures avant le départ et à l'arrivée en France - à partir de lundi au plus tard -, et observer une quarantaine obligatoire de dix jours dans un lieu jugé adapté avec restriction des horaires de sortie.

(Jean-Stéphane Brosse)