La France doit aller "au-delà de six EPR" - Pannier-Runacher

La France doit aller "au-delà de six EPR" - Pannier-Runacher













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France doit aller "au-delà de six EPR" pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles, qui représentent 60% de son énergie consommée, afin de parvenir à 40% en 2035, estime la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher dans une interview à La Tribune Dimanche. Evoquant les grandes lignes du projet de loi relatif à la souveraineté énergétique qu'elle présentera d'ici la fin du mois, Agnès Pannier-Runacher juge qu'"il faut du nucléaire au-delà des six premiers EPR puisque le parc historique ne sera pas éternel". "Mais la rédaction reste neutre technologiquement : il s'agit d’engager, après 2026, 'des constructions supplémentaires représentant 13 gigawatts'. Ce qui correspond bien à la puissance de huit EPR, sans graver dans le marbre telle ou telle technologie", détaille-t-elle. Lors d'un discours prononcé à Belfort en février 2022, Emmanuel Macron avait souhaité "qu'un palier de six EPR2 soit construit et que nous lancions les études sur l'extension de ce palier avec huit EPR2 additionnels". Dans son interview, Agnès Pannier-Runacher estime aussi qu'aller au-delà de la construction de 14 EPR sera un "bon objet de discussion avec les parlementaires", tout en disant qu'il "faut massifier les renouvelables". (Jean-Stéphane Brosse)