La France doit accélérer son électrification d'ici 2035 dit RTE

par Benjamin Mallet PARIS, 7 juin (Reuters) - La France consommera plus d'électricité que prévu précédemment en 2035 et devra doubler sa production d'origine renouvelable pour atteindre ses objectifs en matière de climat et de réindustrialisation, selon un rapport de RTE publié mercredi. A l'issue de travaux préliminaires et d'une consultation publique, le gestionnaire des lignes à haute tension françaises estime que la consommation électrique du pays devrait s'établir entre 580 et 640 térawatts-heure (TWh) en 2035, contre 459 TWh en 2022, soit davantage que dans ses précédentes projections de 2021 (540 TWh environ pour un scénario de référence). Le nouvelle fourchette correspond à un accroissement supérieur à 10 TWh par an sur la période 2025-2035, un rythme qui "n'a plus été atteint depuis les années 1980 et met en évidence l'ampleur du défi auquel le système électrique français est confronté", relève RTE. L'opérateur du réseau de transport d'électricité explique cette révision à la hausse des besoins par la décision de l'UE de relever ses objectifs climatiques à l'horizon 2030, pour atteindre une réduction de 55% des émissions nettes de gaz à effet de serre par rapport à 1990, ainsi que par la volonté française de renforcer sa souveraineté énergétique, sur fond de guerre en Ukraine. RTE ajoute que les perspectives d'accélération se situent dans la mobilité et le chauffage mais aussi dans l'industrie, avec des objectifs de réindustrialisation ou de relocalisation d'une partie de la chaîne de valeur de certains secteurs stratégiques. EFFICACITÉ ET SOBRIÉTÉ, AUTRES LEVIERS INDISPENSABLES Les besoins d'électrification rendent nécessaire de porter le volume annuel de production renouvelable au minimum à 250 TWh d'ici 2035, contre environ 120 TWh aujourd'hui, ce qui implique une accélération du déploiement de nouveaux parcs solaires et éoliens mais "n'excède pas les résultats obtenus ces dernières années ailleurs en Europe", selon l'entreprise. En matière de nucléaire, RTE retient une hypothèse "prudente" de 350 TWh pour la production moyenne annuelle du parc actuel, auxquels s'ajoutera une dizaine de TWh supplémentaires avec l'EPR de Flamanville (Manche), alors que de nouveaux réacteurs projetés par EDF ne pourront pas démarrer avant 2035 au mieux. Concernant les économies d'énergie, les éléments recueillis dans le cadre d'une enquête réalisée avec Ipsos montrent en outre que "certains réflexes (...) acquis durant l'hiver 2022-2023 sont de nature à se reproduire dans le temps, voire à s'accentuer". RTE conclut que l'équilibre entre production et consommation d'électricité en France repose à moyen terme sur les quatre leviers essentiels que représentent l'efficacité énergétique, la sobriété, le nucléaire et les renouvelables, et que si une certaine liberté demeure dans les choix politiques à venir, les marges de manoeuvre sont "limitées". Le document présenté par RTE servira de base à une version actualisée de son bilan prévisionnel pour la période 2025-2035, prévu en septembre, qui alimentera la prochaine loi de programmation énergie-climat envisagée par le gouvernement à l'automne. L'opérateur a aussi indiqué que ses nouvelles projections prenaient en compte une révision à la baisse, en cours, du volume de biomasse disponible pour décarboner l'économie française. RTE prévoit de présenter également en septembre des trajectoires de moindre croissance de la consommation électrique (entre 500 et 600 TWh en 2035), correspondant à une réalisation partielle des nouveaux objectifs climatiques ou de souveraineté énergétique, ou à un contexte macroéconomique et géopolitique de crise. (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Bertrand Boucey)