La France devrait rester exportatrice d'électricité, prédit RTE

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France devrait rester globalement exportatrice d'électricité au cours des prochaines années grâce notamment à son parc de centrales nucléaires, a estimé jeudi RTE. L'opérateur des lignes à haute tension françaises a également indiqué que les exportations nettes du pays devraient se maintenir dans des ordres de grandeur de 50 térawatts-heure (TWh) au cours des prochaines années, comme en 2023. La France avait été importatrice nette d'électricité en 2022 - pour la première fois depuis 1980 - avec un bilan net de 16,5 TWh en import, en raison des difficultés de production du parc nucléaire d'EDF liées notamment à des problèmes de corrosion inédits que le groupe a mieux gérés en 2023. "La France devrait rester globalement exportatrice", a déclaré à la presse Olivier Houvenagel, directeur de l'économie du système électrique de RTE, lors d'une présentation sur les interconnexions. "Le solde exportateur, d'une année sur l'autre, varie beaucoup en fonction à la fois des conditions météorologiques - par exemple s'il fait très froid, la France consomme un peu plus d'électricité que d'autres années, donc elle peut exporter un peu moins d'électricité - et aussi de la disponibilité du nucléaire", a-t-il souligné. Interrogé sur la possibilité que la France affiche un niveau d'export net supérieur à celui de 50 TWh enregistré l'an dernier, Olivier Houvenagel a indiqué que, selon les études de RTE, le pays resterait "structurellement (...) dans ces ordres de grandeur". La France a enregistré son record historique d'exportation d'électricité le 3 janvier, avec quelque 20,3 gigawatts (GW) d'export. Le record d'import - de 15,8 GW - date du 19 novembre 2022. Le pays, fait valoir RTE, est "un carrefour" électrique avec 37 interconnexions en service, opérées avec six Etats voisins, ainsi que cinq projets en développement ou construction. (Reportage Benjamin Mallet, rédigé par Blandine Henault, édité par Sophie Louet)