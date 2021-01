La France déplore 310 nouveaux décès liés au COVID-19

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les autorités sanitaires françaises ont fait état mercredi de 26.784 nouvelles contaminations par le coronavirus et de 310 décès en milieu hospitalier en 24 heures qui portent à 71.652 le nombre de morts imputées au COVID-19.

Le nombre de patients hospitalisés s'élève selon elles à 25.686, soit 119 de plus que mardi, et parmi eux, 2.852 sont soignés en réanimation, soit 13 de plus que la veille.

(Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)