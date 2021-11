La France dénonce la publication par la Russie de lettres sur l'Ukraine

PARIS (Reuters) - La France a dénoncé jeudi la publication par la Russie de leur récente correspondance diplomatique au sujet de l'Ukraine et elle a appelé Moscou à revenir à la table des négociations selon les formats et les principes convenus précédemment.

La France et l'Allemagne, d'un côté, et la Russie de l'autre s'accusent mutuellement de refuser de participer à une nouvelle réunion de négociations en format dit "Normandie" au sujet de l'Ukraine, en proie depuis 2014 à un mouvement armé de séparatistes prorusses dans l'est de son territoire.

Pour défendre sa position, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a publié mercredi une partie de sa récente correspondance avec ses homologues français Jean-Yves Le Drian et allemand Heiko Maas.

"Nous considérons cette démarche comme contraire aux règles et usages diplomatiques", a déclaré jeudi la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères lors d'un point presse.

"Nous appelons la Russie à revenir à la table des négociations et à poursuivre les discussions dans les formats approuvés et selon les principes agréés", a-t-elle ajouté.

La France et l'Allemagne reprochent à la Russie de vouloir désormais désigner la situation en Ukraine comme un "conflit interne".

(Reportage John Irish, rédigé par Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)