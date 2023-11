La France dénonce la "politique de terreur" de colons israéliens en Cisjordanie

PARIS (Reuters) - La France a condamné jeudi les violences commises par des colons israéliens en Cisjordanie, les qualifiant de "politique de terreur" visant à déplacer les Palestiniens. Lors d'un point de presse, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Anne-Claire Legendre a exhorté les autorités israéliennes à protéger les Palestiniens contre ces violences. Elle a également précisé qu'environ la moitié des quelque 100 tonnes d'aide humanitaire française pour la bande de Gaza était parvenue dans l'enclave palestinienne. Anne-Claire Legendre a estimé que ce n'était pas à Israël de décider du futur mode de gouvernement du territoire, qui doit faire partie d'un futur Etat palestinien. (Reportage John Irish, Jean-Stéphane Brosse pour le service français, édité par Kate Entringer)