La France dément tout boycott culturel des pays du Sahel

PARIS, 15 septembre (Reuters) - La France n'aucune intention de rompre ses liens culturels avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger, trois pays du Sahel désormais aux mains de militaires putschistes, mais ne pourra pas délivrer de visas aux artistes de ces pays dans l'immédiat, a déclaré vendredi la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. "La France a toujours été une nation ouverte et une terre d'accueil pour les artistes, donc ce n'est pas un changement de pied. C'est une adaptation à un contexte sécuritaire extrêmement dégradé qui cible particulièrement les bâtiments français et les équipes françaises dans ces trois pays", a-t-elle expliqué au micro de RTL. Ces propos visent à rassurer les promoteurs de spectacles et de concerts français, nombre d'entre eux ayant reçu cette semaine des instructions du gouvernement leur enjoignant de cesser toute coopération avec les institutions et les artistes du Mali, du Burkina Faso et du Niger et de suspendre leur soutien financier à ces derniers. Jeudi, le Syndicat français des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac) a pointé du doigt une interdiction de coopération inédite et demandé une rencontre immédiate avec la ministre de la Culture. Rima Abdul-Malak a manifesté son regret que le message ait suscité des incompréhensions, ajoutant qu'elle avait demandé à son ministère d'envoyer des clarifications aux opérateurs culturels. "La France à décidé de réduire ses équipes dans les ambassades et consulats et fermer les services de visa donc matériellement, il n'est pas possible aujourd'hui de délivrer des visas pour des artistes ou pour toute autre personne qui fait des demandes de visa de ces pays pour venir en France", a déclaré Rima Abdul-Malak. "On ne boycotte d'artistes de nulle part (...) il n'est, pour des raisons de sécurité que j'espère temporaires, pas possible de faire ces échanges-là dans les semaines qui viennent. Tous les artistes qui ont déjà des tournées prévues ou des spectacles prévus, ceux-là vont pouvoir venir comme prévu", a encore souligné la ministre de la Culture. (Tassilo Hummel; version française Augustin Turpin, édité par Jean-Stéphane Brosse)