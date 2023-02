La France demande à ses ressortissants en Biélorussie de quitter le pays "sans délai"

13 février (Reuters) - La France a exhorté lundi ses ressortissants à quitter la Biélorussie sans délai en raison de l'offensive armée engagée par la Russie contre l'Ukraine, a indiqué le ministère des Affaires étrangères. "Les Français se trouvant en Biélorussie sont invités à quitter sans délai le pays par la route, via les points de passage frontaliers avec la Lituanie, la Pologne ou la Lettonie", précise le Quai d'Orsay sur son site Internet. Proche allié de la Russie, la Biélorussie a permis au président Vladimir Poutine d'utiliser son territoire pour lancer l'invasion de l'Ukraine le 24 février. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)