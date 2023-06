La France débloque 2,9 MdsE pour la nouvelle usine de STMicroelectronics et GlobalFoundries

La France débloque 2,9 MdsE pour la nouvelle usine de STMicroelectronics et GlobalFoundries













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - STMicroelectronics et GlobalFoundries vont bénéficier d'une subvention de l'Etat français de 2,9 milliards d'euros pour la création de leur nouvelle usine de semi-conducteurs en France d'un montant total de 7,5 milliards d'euros, a annoncé lundi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. "2,9 milliards d'euros vont être consacrés à cet investissement pour l'ouverture d'une nouvelle unité de production sur ce site de Crolles entre GlobalFoundries et STMicroelectronics", a indiqué Bruno Le Maire devant des journalistes à Bercy, en compagnie des dirigeants des deux entreprises. "L'investissement total est de 7,5 milliards d'euros", a ajouté Bruno Le Maire. Le ministre de l'Economie et des Finances a affirmé que la France avait pour objectif de créer 10.000 emplois directs et indirects d'ici 2030 dans la filière des semi-conducteurs. STMicroelectronics et GlobalFoundries ont annoncé en juillet 2022 la création d'une usine de semi-conducteurs en France pour un investissement initial de 5,7 milliards d'euros, selon l'Elysée, et qui mènera à la création de 1.000 emplois sur le site de Crolles, en Isère, où STMicroelectronics possède déjà une usine. La nouvelle usine devrait atteindre sa pleine capacité d'ici à 2028 avec la production de 620.000 tranches de semi-conducteurs par an. Le projet permettra d'ajouter pratiquement 6% de nouvelles capacités de production à la capacité européenne existante. Ce projet s'inscrit dans la droite ligne de l'initiative de la Commission européenne visant à renforcer la souveraineté de l'Europe dans la fabrication des puces. L'exécutif européen est prêt à consacrer 50 milliards d'euros d'ici 2030 afin de porter à 20% la part de l'Europe dans la fabrication mondiale de puces. La Commission européenne a donné son autorisation en avril à la France pour soutenir cette nouvelle usine. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)