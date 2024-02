La France convoque l'ambassadeur de Russie après la mort de deux ressortissants en Ukraine, selon une source

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France va convoquer ce lundi l'ambassadeur de Russie, a déclaré une source diplomatique française, après la mort de deux travailleurs humanitaires français dans des frappes russes en Ukraine la semaine dernière et après ce que Paris dénonce comme une recrudescence de la désinformation visant la France menée par la Russie. Deux ressortissants français travaillant pour une ONG ont été tués dans une attaque au drone russe le 1er février dans la région ukrainienne de Kherson. Trois autres ont été blessés dans cette même frappe que le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a qualifié d'acte de barbarie. "La France réitérera sa ferme condamnation des frappes russes", a déclaré la source diplomatique. "Elle dénoncera également le regain de désinformation ciblant la France". Déjà glaciales alors que la guerre en Ukraine approche de son deuxième anniversaire, les relations entre Paris et Moscou se sont détériorées davantage ces dernières semaines, la France ayant renforcé son soutien à l'Ukraine, notamment en promettant d'envoyer à Kyiv des missiles de croisière à longue-portée supplémentaires. La France accuse la Russie de propager régulièrement des fausses informations. Fin janvier, Paris a nié avoir des mercenaires opérant en Ukraine après que les parlementaires russes ont adopté un jour plus tôt une résolution condamnant les "mercenaires" français en Ukraine. Paris reproche également au président russe Vladimir Poutine d'avoir relayé de la désinformation en suggérant que des missiles ayant abattu un avion russe qui transportait des prisonniers de guerre ukrainiens pourraient provenir d'un système français de défense aérienne. Le Quai d'Orsay a souligné l'importance d'être vigilant contre une nouvelle désinformation de la part de la Russie avant la visite du président Emmanuel Macron en Ukraine à la fin du mois. A peine deux jours après que le président français Emmanuel Macron a annoncé le 16 janvier de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine, le ministère russe de la Défense a déclaré que l'armée russe a tué une soixantaine de mercenaires français dans une frappe contre un bâtiment de la ville ukrainienne de Kharkiv. Moscou n'a pas fourni de preuve de ses accusations, que la France a rejetées. (Reportage John Irish, rédigé par Jean Terzian, édité par Kate Entringer)