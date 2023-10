La France contre une suspension de l'aide directe aux Palestiniens

PARIS (Reuters) - La France est défavorable à la suspension de l’aide qui bénéficie directement aux populations palestiniennes et l'a fait savoir à la Commission européenne, a déclaré mardi le ministère français des Affaires étrangères. La France apporte une aide aux Palestiniens qui s’élevait à 95 millions d'euros en 2022, a indiqué le Quai d'Orsay dans un communiqué. Cette aide est concentrée sur le soutien aux populations palestiniennes, dans les domaines de l’eau, de la santé, de la sécurité alimentaire et de l’éducation, est-il précisé. "Versée notamment par le biais des Nations unies, elle bénéficie directement à la population palestinienne, à Jérusalem-Est, en Cisjordanie, à Gaza et dans les camps situés dans les pays voisins." "Cette aide est pleinement conforme aux engagements de la France", assure le ministère. (Rédigé par Claude Chendjou, avec John Irish, édité par Kate Entringer)