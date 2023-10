La France condamne les violences contre des Palestiniens en Cisjordanie

La France condamne les violences contre des Palestiniens en Cisjordanie













PARIS, (Reuters) - Le ministère français des Affaires étrangères a qualifié dimanche "d'inadmissibles" les violences perpétrées par des colons israéliens à l'encontre de la population palestinienne en Cisjordanie. "La France condamne fermement les attaques de colons qui ont conduit à la mort de plusieurs civils palestiniens au cours des derniers jours à Qusra et el-Sawiya, ainsi qu'au départ contraint de plusieurs communautés en zone C (sous contrôle d'Israël, Ndlr)", a déclaré le Quai d'Orsay dans un communiqué. Paris "appelle les autorités israéliennes à prendre sans délai des mesures pour protéger la population palestinienne, en particulier la communauté de Susiya qui a reçu des menaces imminentes". (Rédigé par Kate Entringer)