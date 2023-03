La France condamne le déploiement d'armes nucléaires russes en Biélorussie

PARIS, 26 mars (Reuters) - La France a condamné dimanche l'annonce par la Russie du déploiement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé cette initiative samedi, en assurant que son pays ne violait pas ses engagements internationaux en matière de non-prolifération et en rappelant la présence d'armements américains identiques dans des pays européens alliés des Etats-Unis. "La France condamne l'annonce faite par le président russe d'un accord conclu entre la Russie et la Biélorussie pour y déployer des armes nucléaires", a déclaré la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. "Elle appelle la Russie à faire preuve de la responsabilité attendue d'un Etat doté de l'arme nucléaire et à revenir sur cet accord déstabilisant", a-t-elle ajouté. La Biélorussie a servi à la Russie de base arrière pour son invasion de l'Ukraine, lancée en février 2022. (Rédigé par Bertrand Boucey)