La France "condamne" le coup d'Etat au Gabon et veut le respect du résultat des élections

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France "condamne le coup d'Etat militaire qui est en cours au Gabon", a déclaré mercredi Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, lors d'une conférence de presse tenue à l'issue du conseil des ministres. Olivier Véran a ajouté que la France suivait avec "beaucoup d'attention" l'évolution de la situation et souhaitait le respect du résultat de l'élection. "Nous condamnons le coup d'Etat militaire et nous rappelons notre attachement à des processus électoraux libres et transparents", a précisé à Reuters le porte-parole après le compte rendu. Le président français Emmanuel Macron a co-présidé en mars avec son homologue gabonais Ali Bongo une réunion internationale, à Libreville, la capitale du Gabon, sur la conservation des forêts. Ali Bongo a été placé mercredi en résidence surveillée par des officiers qui avaient annoncé plus tôt dans la journée leur prise de pouvoir dans le pays. (Rédigé par Tangi Salaün, Zhifan Liu et Kate Entringer, avec la contribution d'Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)