La France condamne la riposte iranienne, appelle à la retenue générale

PARIS (Reuters) - La France a condamné mercredi la riposte de l'Iran, qui a tiré dans la nuit des missiles contre des bases militaires en Irak abritant des forces américaines en représailles de l'assassinat du général Qassem Soleimani par les Etats-Unis, et a appelé à la retenue générale en jugeant que la priorité était la lutte contre l'organisation Etat islamique (EI ou Daech).

"La France condamne les attaques conduites cette nuit par l’Iran en Irak contre des emprises de la coalition contre Daech", déclare le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian dans un communiqué.

"Elle réitère sa solidarité à l’égard de ses alliés et partenaires au sein de la coalition, ainsi que son attachement à la souveraineté et à la sécurité de l’Irak", ajoute le ministre des Affaires étrangères. "La priorité va plus que jamais à la désescalade. Le cycle de violences doit s’interrompre."

"La France reste pour sa part déterminée à travailler à l’apaisement des tensions", poursuit-t-il. "Elle est en contact avec l'ensemble des parties concernées pour encourager la retenue et la responsabilité."

