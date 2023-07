La France choisit l'allemand Boehringer Ingelheim pour le vaccin contre la grippe aviaire

par Sybille de La Hamaide PARIS (Reuters) - La France a choisi la société allemande Boehringer Ingelheim pour la fourniture des 80 millions de doses de vaccins contre la grippe aviaire destinées à la campagne de vaccination qui doit démarrer en octobre, a déclaré mercredi à Reuters une porte-parole du ministère de l'Agriculture. Un appel d'offres avait été lancé en avril pour vacciner les canards contre la grippe aviaire, qui a ravagé des élevages dans le monde entier et entraîné l'abattage de centaines de millions d'oiseaux. La campagne de vaccination prévue en France fera de l'Hexagone le premier pays de l'Union européenne à vacciner les volailles contre ce virus mortel. Outre Boehringer Ingelheim, la société française Ceva Animal Health et le groupe américain Zoetis étaient également candidats lors de l'appel d'offres. Le vaccin de Zoetis, destiné au "canard pékin", ne permettait cependant pas de vacciner les types de canards identifiés dans un premier temps par la France ("canard mulard" et "canard de Barbarie"), a indiqué le ministère de l'Agriculture. Selon le ministère, les tests menés en France sur les vaccins de Ceva et de Boehringer Ingelheim ont montré tous deux des résultats positifs. Le ministère n'a pas précisé le montant en valeur de la commande mais a souligné que l'offre de Boehringer Ingelheim était meilleure que celle de Ceva au regard des critères financiers, de sa capacité à fournir les doses et des conditions de stockage. Sollicités, Boehringer Ingelheim et Ceva n'ont pas souhaité faire de commentaires. Le secteur français de la volaille réclamait deux vaccins différents pour éviter les problèmes d'approvisionnement. Il souhaitait également un vaccin dont l'une des deux doses serait injectée dans les couvoirs, comme c'est le cas pour le vaccin de Ceva, ce qui faciliterait la tâche des éleveurs, selon une lettre adressée par plusieurs groupes industriels au ministère de l'Agriculture et consultée par Reuters. "Si la décision de vacciner toute l'année est prise, il conviendra de lancer un nouvel appel d'offres pour une commande supplémentaire de vaccins avec une nouvelle mise en concurrence", indique toutefois la porte-parole du ministère. (Reportage Sybille de La Hamaide; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)