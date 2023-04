La France autorisée à financer la nouvelle usine de STM et GlobalFoundries

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a annoncé vendredi avoir autorisé la France à soutenir le projet de création d'une nouvelle usine de semi-conducteurs par STMicroelectronics (ST) et GlobalFoundries (GF) à Crolles, en Isère. "L'aide prendra la forme de subventions directes octroyées à ST et à GF pour soutenir leurs investissements dans le projet, d'un montant total de 7,4 milliards d'euros", précise la Commission dans un communiqué. Les deux sociétés avaient annoncé en juillet leur intention de construire une nouvelle usine, près de celle déjà existante de STMicroelectronics, qui devrait atteindre sa pleine capacité d'ici à 2027 avec la production de 620.000 tranches de semi-conducteurs par an. Les deux groupes avaient évoqué un investissement de "plusieurs milliards d'euros" qui bénéficiera du soutien de l'Etat, sans préciser le montant exact. (Reportage Foo Yun Chee, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)