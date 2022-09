La France appelle l'Iran à cesser la répression des manifestations

PARIS, 26 septembre (Reuters) - La France appelle l'Iran à mettre fin à la répression des manifestations anti-gouvernementales organisées dans le pays après la mort de Mahsa Amini aux mains de la police des moeurs, a indiqué lundi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

"La France appelle l'Iran à cesser cette répression brutale, à respecter pleinement ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme (...) et à garantir la liberté de réunion pacifique et d'association ainsi que la liberté d'opinion et d'expression, notamment sur internet", était-il écrit.

Paris condamne également "toutes les violences, les arrestations et les détentions arbitraires à l'encontre des manifestants, ainsi que les atteintes flagrantes aux droits des femmes et à la liberté d'expression", précise le communiqué.

La France et ses partenaires européens étudient les "options disponibles" pour réagir à ces nouvelles atteintes aux droits humains en Iran, ajoute le ministère. (Rédigé par Camille Raynaud)