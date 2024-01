La France annonce l'envoi d'une aide à des otages malades à Gaza

(Précisions en fin de dépêche) PARIS, 16 janvier (Reuters) - La France a fait savoir mardi soir qu'une aide allait être envoyée aux otages retenus dans la bande de Gaza, où des combats ont lieu depuis plus de trois mois entre l'armée israélienne et le Hamas palestinien. Au cours de l'attaque meurtrière menée dans le sud d'Israël le 7 octobre, les combattants du Hamas ont enlevé quelque 240 otages, emmenés dans la bande de Gaza, selon les autorités israéliennes. Plusieurs dizaines de ces otages ont depuis lors été libérés, notamment lors d'une pause dans les combats à Gaza pendant une semaine, fin novembre, dans le cadre d'un accord obtenu avec la médiation du Qatar. Des négociations menées par la France et le Qatar avec le Hamas ont abouti à un accord pour livrer des médicaments à Gaza afin d'aider 45 otages atteints de maladies chroniques ou lourdes. Un avion décollera mercredi matin de Doha avec pour destination finale la ville égyptienne de Rafah, frontalière de la bande de Gaza et seul accès à l'enclave palestinienne non-contrôlé par Israël, a indiqué l'Elysée. Cette aide médicale, qualifiée de "vitale" par la présidence française, devrait être suffisante pour trois mois, a-t-elle précisé. Elle sera acheminée aux otages par le Comité international de la Croix-Rouge et le Hamas. Philippe Lalliot, qui dirige le centre de crise sur l'aide à Gaza au ministère français des Affaires étrangères, a déclaré parallèlement que les négociations avaient duré plusieurs semaines. Il a indiqué qu'aucun des trois otages français encore aux mains du Hamas n'avaient besoin de l'aide médicale spécifique prévue par cette opération humanitaire. (Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Jean Terzian, édité par Zhifan Liu)