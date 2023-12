La France accueille deux enfants palestiniens blessés à Gaza

PARIS, 28 décembre (Reuters) - Deux enfants palestiniens qui ont été blessés dans la bande de Gaza sont arrivés jeudi en France où ils ont été pris en charge dans des services hospitaliers pédiatriques, a fait savoir le ministère français des Affaires étrangères, indiquant qu'une opération similaire devrait avoir lieu la semaine prochaine. Rappelant que Paris est "extrêmement préoccupé" par la situation humanitaire dans la bande de Gaza, assiégée depuis près de douze semaines par l'armée israélienne en réponse à l'attaque du Hamas le 7 octobre, le Quai d'Orsay a remercié l'Egypte pour son aide pour ces évacuations. Le gouvernement, en collaboration notamment avec l'ambassade de France au Caire, "travaille à une nouvelle opération d'accueil d'enfants palestiniens blessés ou gravement malades dès la semaine prochaine", est-il écrit dans un communiqué, dans lequel le Quai d'Orsay rappelle que la France souhaite la mise en place d'une trêve humanitaire dans la bande de Gaza. (Rédigé par Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)