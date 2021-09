La France accrochée par les Îles Féroé

par Martin Schmuda (iDalgo)

Les Éliminatoires de l'Euro espoirs de football se poursuivaient aujourd'hui. Pour son deuxième match, l'Équipe de France a été neutralisé par la modeste formation des Îles Féroé (1-1) au Stade de Toftir. Les Bleuets ont pourtant commencé de la meilleure des manières sur un but d'Amine Gouiri (8') qui permettait aux siens de faire la course en tête. Les Tricolores ont domine la partie du début à la fin et ont limité les Féroïens à seulement deux tirs tentés (contre 30 pour les Français). Pourtant, c'est sur l'une des seules ouvertures de la rencontre que Steffan Abrahamsson Lokin est venu cueillir Illan Meslier (55') pour égaliser. Les joueurs de Sylvain Ripoll ont persévéré jusqu'au coup de sifflet final sans faire la différence. Les deux équipes sont à égalité en tête du groupe H (4 points), mais les Scandinaves comptent un match en plus.