La France accepte le règlement européen sur l'intelligence artificielle

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - La France accepte désormais le projet de règlement de l'Union européenne encadrant l'intelligence artificielle (IA) mais sous strictes conditions, a-t-on appris vendredi de source diplomatique européenne. Paris était le dernier obstacle à la conclusion d'un accord, avaient auparavant déclaré plusieurs sources. Parmi les conditions posées par la France, qui souhaite ne pas entraver le développement de cette technologie, figure notamment le respect d'un équilibre entre transparence et préservation des secrets industriels, a dit la source. La France refuse également tout excès de contraintes administratives dans la mise en oeuvre des obligations imposées aux systèmes d'IA à haut risque, a-t-elle ajouté. Les Vingt-Sept devraient entériner officiellement cette nouvelle réglementation ce vendredi au niveau de leurs ambassadeurs auprès de l'UE. (Reportage Foo Yun Chee, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)