La France abaisse sa prévision de croissance de 1,4 à 1% pour 2024 (Le Maire)

La France abaisse sa prévision de croissance de 1,4 à 1% pour 2024 (Le Maire)













PARIS, 18 février (Reuters) - Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a abaissé dimanche de 1,4% à 1% la prévision de croissance du Produit intérieur brut de la France pour l'année 2024. Invité sur TF1, il a annoncé 10 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de l'Etat et repoussé l'idée d'une hausse des impôts. Cette prévision de hausse de 1% du PIB est proche de celles de la Commission européenne, de la Banque de France et du Fonds monétaire international. La France s'efforce de tenir l'engagement du gouvernement d'abaisser le déficit public à 4,4% du PIB en 2024. Bruno Le Maire a confirmé cet objectif. (Reportage Elizabeth Pineau)