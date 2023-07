La France a rapatrié de camps syriens 25 enfants et 10 femmes

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La France a procédé mardi au rapatriement de 25 enfants et de 10 femmes qui étaient détenus dans des camps du nord-est de la Syrie, a fait savoir le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant remercier l'administration du nord-est syrien pour sa coopération. Les mineurs ont été remis aux services chargés de l'aide sociale à l'enfance, a indiqué le Quai d'Orsay, tandis que les adultes ont été remises aux "autorités judiciaires compétentes". Après la chute du groupe Etat islamique (EI) en 2019, de nombreux gouvernements ont rechigné à rapatrier les femmes parties en Syrie ou en Irak pour rallier l'EI, entre craintes sécuritaires et préoccupations vis-à-vis de l'opinion publique en cas de retour de personnes dites radicalisées. Dans un premier temps réfractaire à de tels rapatriements, estimant que les femmes ayant rejoint l'EI devaient être jugées dans le pays où elles se trouvaient - tandis que les retours d'enfants étaient jugés au cas par cas -, le gouvernement français a changé sa position l'an dernier. Paris a mené une première opération de rapatriement en juillet dernier, et plusieurs depuis lors, après des critiques récurrentes de l'Onu et d'ONG humanitaires à l'encontre des pays refusant le retour de leurs ressortissants. (Rédigé par Jean Terzian)