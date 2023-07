La France a rapatrié de camps syriens 25 enfants et 10 femmes

4 juillet (Reuters) - La France a procédé mardi au rapatriement de 25 enfants et de 10 femmes qui étaient détenus dans des camps du nord-est de la Syrie, a fait savoir le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant remercier l'administration du nord-est syrien pour sa coopération. Alors que les mineurs ont été remis aux services chargés de l'aide sociale à l'enfance, a indiqué le Quai d'Orsay, les adultes ont été remises aux "autorités judiciaires compétentes". (Rédigé par Jean Terzian)