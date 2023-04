La France a évacué plus de 1.000 personnes du Soudan

PARIS, 28 avril (Reuters) - La France a fait sortir du Soudan plus de mille personnes dont 216 ressortissants français et ayants droits depuis le début de ses opérations d'évacuation le week-end dernier, ont déclaré vendredi les ministères des Affaires étrangères et des Armées. Un avion des forces françaises, parti d'El Fasher et arrivé vendredi matin à N'Djamena (Tchad) a permis d'évacuer du pays plongé dans la guerre des membres du personnel des Nations unies et d'ONG humanitaires, ont-ils précisé dans un communiqué. La France a lancé samedi dernier une opération baptisée "Sagittaire", mobilisant des moyens aériens et maritimes, afin de procéder à l'évacuation d'expatriés pris au piège par les combats entre l'armée soudanaise et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR). (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)