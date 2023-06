La France a déjoué une campagne numérique russe de désinformation dit Colonna

PARIS, 13 juin (Reuters) - La France a déjoué une campagne numérique de désinformation à son encontre impliquant des entités étatiques ou affiliées à l'Etat russe, a déclaré mardi la ministre de Affaires étrangères Catherine Colonna. Le service de l'Etat chargé des ingérences numériques étrangères (VIGINUM) a pu détecter cette campagne en amont, permettant aux autorités de prendre des mesures de protection et de prévention, a indiqué Catherine Colonna dans un communiqué. De nombreux éléments ont "révélé l'implication d'individus russes ou russophones et de plusieurs sociétés russes dans la réalisation et la conduite de la campagne", a-t-elle ajouté. "La France condamne ces agissements indignes d'un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Aucune tentative de manipulation ne détournera la France du soutien qu'elle apporte à l'Ukraine face à la guerre d'agression russe", a commenté la ministre. (Reportage John Irish, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)