La France a commencé à livrer des missiles Scalp à l'Ukraine

PARIS, 11 juillet (Reuters) - La France a commencé à livrer un nombre significatif de missiles longue portée Scalp à l'Ukraine, a-t-on appris mardi de source militaire française. Paris a obtenu des garanties écrites sur le fait que ces missiles ne seront utilisés que dans les limites des frontières internationalement reconnues de l'Ukraine, a ajouté cette source. Cette source s'exprimait après une déclaration du président français Emmanuel Macron, qui a annoncé la livraison "de nouveaux missiles permettant des frappes dans la profondeur". (Reportage John Irish, version française Nicolas Delame)