La France, 6e pays au monde avec plus de 10 millions de cas de COVID-19

PARIS (Reuters) - La France est devenue le sixième pays au monde à signaler plus de 10 millions de cas de contamination au COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon les données officielles publiées samedi.

La barre des 200.000 nouveaux cas de COVID-19 a été franchie sur le territoire pour la quatrième journée consécutive, avec 219.126 cas signalés par les autorités sanitaires.

La France rejoint les États-Unis, l'Inde, le Brésil, la Grande-Bretagne et la Russie, qui ont enregistré comme elle plus de 10 millions de cas.

Santé publique France a fait état vendredi de 232.200 nouveaux cas confirmés de coronavirus en l'espace de 24h, un nouveau record, alors que le variant Omicron, considéré comme hautement contagieux, continue de se propager rapidement.

Le président Emmanuel Macron a déclaré lors de ses voeux aux Français pour 2022 que les semaines à venir seraient difficiles sur le front sanitaire.

Des grandes villes comme Paris et Lyon ont de nouveau instauré le port du masque obligatoire en extérieur.

Selon un décret publié ce samedi au Journal officiel, l'obligation du port du masque sera étendue aux enfants dès l'âge de six ans, et non plus 11 ans, dans certains lieux publics à partir de lundi.

Le nombre de patients en réanimation en France était samedi de 3.560, en hausse de 17 par rapport à la veille. Depuis le début de la pandémie, 96.770 personnes sont décédées à l'hôpital, soit 110 de plus en 24h. Le bilan total est de 123.851 morts.

(Reportage Benoît Van Overstraeten et Elizabeth Pineau)