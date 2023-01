La foule se recueille devant la dépouille du pape émérite Benoît XVI

CITÉ DU VATICAN (Reuters) - Des dizaines de milliers de personnes défilaient en flot continu dans la basilique Saint-Pierre lundi pour rendre un dernier hommage au pape émérite Benoît XVI, dont la dépouille restera exposée durant trois jours avant ses funérailles.

Le prédécesseur du pape François est mort samedi à l'âge de 95 ans dans le monastère isolé du Vatican où il avait vécu depuis sa démission surprise en 2013.

"J'ai l'impression qu'il était un grand-père pour nous", a déclaré à Reuters Veronica Siegal, 16 ans, après s'être recueillie devant l'ancien pape.

Le corps de Benoît XVI, revêtu de vêtements liturgiques rouges et or et placé sur une simple estrade, a été transporté en procession juste avant l'aube, à travers les jardins du Vatican, au sortir du monastère. Il a été placé devant l'autel principal de la plus grande église de la chrétienté.

HOMMAGE DES DIRIGEANTS ITALIENS

Le président italien Sergio Mattarella et la présidente du Conseil Georgia Meloni ont été les premières personnes à rendre hommage au défunt, avant l'ouverture de la basilique au public.

Le plus proche collaborateur de Benoît XVI, l'archevêque Georg Gänswein, s'est assis près du corps avec la famille de l'ancien pape et les médecins qui l'ont soigné durant ses derniers jours.

La dépouille de Benoît XVI restera exposée jusqu'à mercredi soir. Ses funérailles auront lieu jeudi sur la place Saint-Pierre et seront présidées par le pape François. Le Vatican a déclaré qu'il s'agirait d'une cérémonie simple, solennelle et sobre, conformément aux souhaits de Benoît XVI.

Si le nombre de visiteurs est important, il n'est en rien comparable aux foules immenses qui étaient venues rendre hommage au pape Jean-Paul II, décédé en 2005.

Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a déclaré que Benoît XVI sera inhumé, selon ses souhaits, dans la crypte de la basilique Saint-Pierre où le pape Jean-Paul II avait été enterré, avant que son corps ne soit transféré dans une chapelle de la basilique en 2011.

(Reportage Philip Pullella ; Version française Jean Rosset, édité par Kate Entringer)