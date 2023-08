La formation des pilotes ukrainiens sur les chasseurs F-16 a commencé

KYIV (Reuters) - La formation des pilotes ukrainiens sur des avions de combat F-16 de conception américaine a commencé, a annoncé samedi le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov. Le ministre a indiqué qu'au moins six mois de formation seraient nécessaires aux pilotes, mais qu'il ne savait pas combien de temps prendrait la formation de mécaniciens et d'ingénieurs. "Par conséquent, pour avoir des attentes raisonnables, pensez à un minimum de six mois, mais ne soyez pas déçus si cela prend plus de temps", a déclaré Oleksii Reznikov lors d'une interview. L'Ukraine espère que les chasseurs F-16 lui permettront de renforcer ses capacités de combat aérien face à la Russie, qui l'a envahie depuis février 2022. Oleksii Reznikov a dit qu'il ne fournirait pas de détails concernant le lieu ou le calendrier de la formation. (Reportage Nick Starkov à Kyiv, avec la contribution de Elaine Monaghan à Washington; version française Camille Raynaud)